Wat wenst MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de Vlamingen toe op 11 juli? "Vlaanderen moet doorzetten"

In de eerste plaats: de mentaliteit tegenover arbeid. Het is niet dat Walen minder willen werken, maar de politieke mentaliteit én de vakbondsmentaliteit moedigen werken niet aan. Als je geen job hebt, dan ben je in Wallonië een slachtoffer. Je wordt nooit geresponsabiliseerd zoals in Vlaanderen wel gebeurt.

Onlangs zijn er in Vlaanderen verschillende beslissingen genomen die werk aanmoedigen, en daar is geen reactie op in de Vlaamse publieke opinie. Als ik nog maar voorstel om iemand die langdurig werkloos is een opleiding te laten volgen, steigert de hele linkerzijde in Wallonië.

Het tweede verschil is dat er in Vlaanderen meer durfkapitaal is. De bank KBC speelt daarin een rol, of de familie Colruyt. Maar sowieso zijn er in Vlaanderen spelers die miljarden omzetten. In Wallonië is dat nauwelijks een half miljard. Als er dus mensen zijn met goede ideeën - start-ups - dan moet je vaststellen dat zij geen kapitaal in eigen regio vinden. Die mensen moeten Vlaamse bedrijven proberen te verleiden, en dat is een goede zaak. Liever Vlaamse ondernemers dan buitenlandse, want is tenminste nog Belgisch kapitaal.

Wallonië heeft te veel op buitenlands kapitaal geteerd. Maar toen de staalindustrie in elkaar stortte, zijn die buitenlandse investeerders vertrokken. Of ze zijn er wel nog, maar ze investeren niet meer in eigen streek.

Nochtans bewijst Waals-Brabant dat het wel mogelijk is. Tussen haakjes: dat is een provincie waar de MR bijna 40 procent haalt. Dat is een provincie die later is ontstaan dan alle andere provincies en dus geen last heeft van de politieke structuren van de andere provincies, waar vooral de socialisten de plak zwaaien. En dat levert een economisch voordeel op.