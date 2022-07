Wat wenst Thomas Dermine (PS) Vlamingen toe op 11 juli? "Vlaamse identiteit mag andere identiteiten niet uitsluiten"

De Vlaamse ondernemingszin is erg belangrijk voor de ontwikkeling van Vlaanderen. Ik noem het economisch patriottisme. Bij Vlaamse ondernemers is er een zeer sterke wil om de Vlaamse regio te ontwikkelen, en die sterke ondernemingszin ontbreekt soms in Wallonië.

Ik ken Waalse ondernemers die in Brussel of zelfs in het buitenland gaan ondernemen, maar niet in de eigen regio. Van de bijna romantische band die er is tussen de Vlaamse ondernemers en hun gewest, is er in Wallonië niets terug te vinden. En die band is belangrijk voor de economische ontwikkeling.

Je mag economische ontwikkeling niet los zien van identiteit, van een collectieve psychologie. De Vlaamse fierheid is wel degelijk een sterkte, en het feit is dat Vlaamse ondernemers bereid zijn om daartoe bij te dragen. Iets wat niet genoeg bestaat in Wallonië.