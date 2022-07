Noordzee drie graden warmer dan normaal: "Aangenaam om in te zwemmen, maar negatieve effecten zijn enorm"

Warmer zeewater heeft nog een veel groter effect: "Als de temperatuur van het water stijgt, dan zit er minder zuurstof in het water. En alle leven in zee heeft zuurstof nodig. Een vis kan vluchten naar dieper water, waar het frisser is. Maar een mossel, die vastzit, heeft geen keuze, die zal sterven als het zeewater te warm wordt. Er zit nu al maar twee procent zuurstof meer in de zeeën. We verwachten dat dat nog minder gaat worden als de temperaturen van het zeewater verder toenemen."

"Warm zeewater is natuurlijk wel aangenamer om in te zwemmen, maar het zijn toch de negatieve effecten die overwegen", besluit Seys. "We krijgen daardoor ook meer overstromingen en ook hittegolven met sterftes, zoals nu in Spanje en Portugal het geval is. Als we niet willen dat dit verder ontspoort, dan moeten we daar iets aan doen. We mogen ook niet vergeten dat als het zeeleven lijdt, ook de visserij daar zal onder lijden. Dat is een logisch gevolg. We moeten vermijden dat de klimaatopwarming ook gaat wegen op de economie."