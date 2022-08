Olieprijs gedaald sinds hoogtepunt in juni en dat voel je aan de pomp: gemiddeld 20 euro goedkoper

Bovendien is het maar een druppel op een hete plaat. Want de olieprijs heeft maar weinig invloed op de energieprijzen, die door het dak blijven gaan. Vooral de stijgende gasprijs baart zorgen. Die schommelt al enkele weken rond 200 euro per megawattuur, wat uitzonderlijk is in de zomermaanden.

De droogte en de lage waterstanden hebben immers een invloed op andere energiebronnen. De binnenvaart heeft het moeilijker om kolen te vervoeren, er is minder koelwater voor kern- en elektriciteitscentrales en ook waterkrachtcentrales komen in de problemen. Redenen genoeg voor ongerustheid in onze buurlanden.

"Duitsland, dat heel afhankelijk is van dat Russisch gas, flirt op dit moment met een recessie", zegt ABN AMRO-hoofdeconoom Erik Joly. "Onlangs is Duitsland er wel in geslaagd om de gasreserves bij te vullen, maar dat neemt niet weg dat er nog een zekere ongerustheid is. Gas is op dit ogenblik een schaars goed. En wat schaars is, blijft nog eventjes duur."