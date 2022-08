Nieuw, landelijk systeem voor fietsmarkering op komst: hoe zal het werken?

Om al die euvels de wereld uit te helpen, werden de afgelopen jaren in de verschillende landsgedeeltes nieuwe systemen voor fietsmarkering bedacht.

Het probleem daarvan was dat er niet één uniform systeem meer was, voor heel België. Daarom komt er vanaf volgend jaar een nieuw, landelijk systeem.

Dat nieuwe systeem is gebaseerd op het systeem dat sinds 2019 gebruikt wordt in Brussel. In het hoofdstedelijke gewest heet dat systeem mybike.brussels. In Brussel zijn intussen zo’n 36.000 van de naar schatting 450.000 fietsen geregistreerd.

Het nieuwe systeem is een opsporingssysteem waarbij fietsen een straffe sticker krijgen met daarop een unieke QR-code als identificatie. Geen gedoe meer dus met graveringen die je fietsframe kunnen beschadigen.