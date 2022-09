Belg Chris Umé trots op finaleplek in "America's got talent": deepfake-video waarin juryleden opera zingen maakt indruk

Videomaker Chris Umé uit Beringen begon tijdens de coronapandemie met het maken van deepfake-filmpjes van onder meer acteur Tom Cruise die hij deelde op TikTok. Hij besefte al snel dat hier toekomst in zat en richtte samen met zijn broer Kevin en zakenpartner Tom Graham het bedrijf Metaphysic op.

"We willen op een ethische manier omgaan met hyperrealistische media", zegt Umé. Na een jaar heeft het bedrijf al 38 mensen in dienst. "Wij zijn een klein bedrijf dat het onwaarschijnlijke aan het waarmaken is. Ik ben daar ontzettend trots op."

"Als je mij dit vorig jaar had verteld, dan had ik je uitgelachen. Ik heb destijds mijn job bij "South Park" opgezegd om hiermee te kunnen starten, en we presteren nu al op hetzelfde niveau als zij. De grootste regisseurs en bedrijven komen bij ons aankloppen, en we zijn in competitie met bedrijven als Disney."

Zo houdt Methaphysic zich bijvoorbeeld bezig met het vertalen van reclamespots. "Spots die in het Engels zijn gefilmd, kunnen met behulp van onze technologie naar eender welke taal worden vertaald zonder dat je daarvoor extra acteurs nodig hebt. Het bespaart extreem veel productiekosten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Binnen enkele jaren kunnen we naar een concert van Michael Jackson gaan waarin hij zo realistisch wordt nagemaakt dat het lijkt alsof we hem echt op zijn hoogtepunt beleven."