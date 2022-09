Alle boosterprikken in Vlaanderen zullen gezet worden met aangepaste coronavaccin 

Het virus zelf is niet afgezwakt. We merken het gewoon veel minder omdat de groepsimmuniteit erg is toegekomen. De grote meerderheid van de Vlamingen is gevaccineerd, of is besmet geweest of allebei. Dat maakt dat veel minder mensen in het ziekenhuis terecht komen of overlijden. Volgens Steven Van Gucht is het daarom belangrijk om die immuniteit hoog te houden, "zeker bij ouderen en kwetsbare mensen moeten we die immuniteit onderhouden, versterken en verbreden".