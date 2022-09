Hormoontherapie verkleint kans op ziekte van Alzheimer bij vrouwen in menopauze met verhoogd risico

De hoop van Depypere is dat gynaecologen vrouwen op deze manier in de vroege menopauze kunnen screenen op APO E4, de biomarker. "Het is ook belangrijk dat we nu vroeger kunnen starten met die hormoontherapie, in plaats van op een later moment een hoge dosis te geven, want dat zou minder goed zijn voor het risico op cardiovasculaire aandoeningen", voegt Depypere nog toe.