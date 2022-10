Leider Ramzan Kadyrov van Tsjetsjenië krijgt topfunctie in leger van Rusland: "Zoveelste teken dat het stormt in het Kremlin"

Dagestan, en andere perifere regio's in Rusland, worden het zwaarst getroffen door de mobilisatie. Mannen uit die gebieden worden disproportioneel meer naar het front gestuurd. "Die ongelijke behandeling zijn ze in Dagestan beu. Dat hoor je niet alleen van de gewone bevolking die op straat komt, maar ook van verschillende stemmen bij de autoriteiten in Dagestan".

"De relatie tussen Moskou en meer perifere regio's is altijd balanceren geweest", duidt Laenen. "Bij Dagestan speelt dan vooral dat het een zeer arme regio is. De kloof met Moskou is gigantisch groot."

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russen uit de perifere regio's in een toespraak opgeroepen om niet te gaan vechten. "Hij is er zich natuurlijk van bewust dat de noordelijke Kaukasus historisch gezien de regio is geweest die de overheersing van Moskou het minst heeft gepikt. Hoe het zal evolueren, valt moeilijk te voorspellen. Maar er lijkt wel degelijk iets te broeien in Dagestan."