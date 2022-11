Voorzitter Vlaamse canoncommissie weerlegt kritiek van historici: “Experten werken onafhankelijk”

“Deze polemiek is dus voorbarig, want de canon is er nog niet. Mijn collega’s baseren hun oordeel op een voorafname. Hoe Vlaams zal de Vlaamse canon zijn? Wat weten zij daarover? Eerlijk gezegd: niets.” Emmanuel Gerard roept op tot “terughoudendheid van collega’s die kritiek hebben op dit project en die een intentieproces voeren.” In een gesprek in "De wereld vandaag" op Radio 1 klinkt ergernis door: “De toon van dit zogenaamde debat is al lang niet meer hoffelijk. De auteurs van het standpunt halen de wetenschappelijke en intellectuele integriteit van de commissieleden onderuit met toespelingen en insinuaties.”