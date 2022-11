Historici uiten scherpe bezwaren tegen Vlaamse canon: "N-VA wil geschiedenis gebruiken voor politieke doeleinden"

Daarnaast is er ook kritiek op de methode die gebruikt wordt om de canon samen te stellen. "Wij denken dat het een methode is die een heel sterk 19e eeuws karakter heeft. Wat je doet, is het huidige Vlaanderen projecteren in het verleden, dat geef je een soort ouderdomspapieren. Het is de bedoeling van die promotoren van de canon om te tonen dat het tot ver in het verleden teruggaat. Je doet aan een soort anachronistische geschiedschrijving (een breuk in de chronologische samenhang van toestanden of gebeurtenissen, red.)."

"De term Vlaanderen zoals wij die kennen die slaat op de noordelijke Nederlandstalige helft van België is pas vanaf 1860 in die zin in gebruik, daarvoor betekende die iets helemaal anders. Zeggen dat bijvoorbeeld Rubens een Vlaming is, die heeft bijgedragen tot die Vlaamse geschiedenis die uiteindelijk tot die Vlaamse onafhankelijkheid zou leiden, is anachronistisch, hij was een Duitse Brabander die helemaal geen Vlaams natiegevoel had. "