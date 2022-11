Adidas start onderzoek naar rapper Kanye West: "Hij toonde regelmatig pornofoto's van Kim Kardashian en zichzelf aan personeel"

Adidas wordt in het onderzoek van Rolling Stone er zelf van beschuldigd de ogen te hebben gesloten voor de handelingen van Kanye West. Adidas reageert nu in een statement dat het niet duidelijk is of de beschuldigingen in de anonieme brief kloppen, maar dat de klachten "heel serieus" worden genomen en dat er een "onafhankelijk onderzoek wordt gestart naar de beschuldigingen".