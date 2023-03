Aantal fietsongelukken kan tot 6 keer hoger liggen dan officiële cijfers: "Het beste is om altijd aangifte te doen"

De VSV raadt aan om altijd melding te maken van een fietsongeval. "Als iemand valt met de fiets of tegen een paaltje rijdt en gewond raakt, dan wordt er vaak geen politie bij geroepen. Die ongevallen worden dus niet geregistreerd", zegt De Dobbeleer.

"Maar het beste is om altijd aangifte te doen bij de politie of, als je niet echt gewond bent, om dat ten minste toch te melden aan het Meldpunt Wegen. Op de website kan je dan melden dat er op die bepaalde plek een probleem is met de fietsinfrastructuur. Een put in de weg bijvoorbeeld, of een paaltje dat in de weg staat."