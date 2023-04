Van vondst in bos tot DNA-match 3 maanden later: zo verliep de identificatie van het lichaam van Britta Cloetens

"De versie van Teckman geloofde niemand", vertelt Van den Berghe in "De ochtend". "Maar zonder een lichaam was het moeilijk om het tegendeel te bewijzen. De vraag is of de precieze omstandigheden nog achterhaald kunnen worden op basis van de resten, en of er überhaupt verder onderzoek zal komen." Volgens Vanhooydonck is het niet eenvoudig om de doodsoorzaak te achterhalen via botresten. "Dat moet de wetsdokter bepalen, maar het hangt allemaal af van wat je terugvindt en in welke staat je het terugvindt."



Het belangrijkste nu is dat het lichaam gevonden is, daar is iedereen het over eens. "De familie van Britta kan haar eindelijk een laatste rustplaats geven en afscheid nemen", vertelt Van den Berghe. Niet alleen de familie, maar ook alle betrokkenen in het onderzoek hoopten op een doorbraak als deze, voegt Vanhooydonck nog toe. "Woensdag was een hoogdag op het NICC. Daarvoor doen we het."