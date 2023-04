Paardeneigenaars uit middenklasse vragen hulp aan Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder

"Twee keer per week krijgen we zo'n telefoontje van een paardeneigenaar", gaat Oyen verder. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum kan al die paarden onmogelijk zelf opvangen. "Daar hebben we als vzw de middelen niet voor. We raden de eigenaars aan om hun paard te verkopen of weg te geven aan iemand die financieel wel in staat is om goed voor de dieren te zorgen. We moeten onze plaatsen voorbehouden voor dieren die verwaarloosd zijn en onze hulp echt nodig hebben."