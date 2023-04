10 jaar na ramp in kledingfabriek Bangladesh: "Houding van Belgische modewinkels is teleurstellend"

Rana Plaza

Op 24 april 2013 stortte in Bangladesh, even buiten de hoofdstad Dhaka, een groot complex (Rana Plaza) in, waarin zeker 5 textielfabrieken gevestigd waren. Meer dan 1.130 mensen kwamen toen om het leven, ongeveer 2.500 mensen raakten gewond. In de textielfabrieken werd kleding gemaakt voor verschillende westerse ketens.

Rana Plaza was echter niet gemaakt om er textielfabrieken in onder te brengen. Het gebouw, op moerassige grond, had bijvoorbeeld drie verdiepingen meer dan toegelaten was. Er waren eerder al waarschuwingen geweest omdat er scheuren in het gebouw waren. Maar de uitbaters negeerden de waarschuwingen en verplichtten hun personeel om toch te komen werken.