De nieuwe - langverwachte - Vlaamse Canon is geboren. Het is een lijst geworden van 60 begrippen, namen of gebeurtenissen die het Vlaanderen van vandaag hebben vormgegeven. De volledige lijst, met tekst en uitleg, vind je hier terug, maar wie eerst al eens zijn of haar geluk (of kennis) wil beproeven, is er onze Canonquiz: staat het erin of niet?