Exact 70 jaar na de staakt-het-vuren is de spanning tussen de Korea's nog altijd te snijden

Dat is vooralsnog niet gebeurd, maar de nucleaire dreiging, die is er nog steeds. En dat weten ze als geen ander in buurland Zuid-Korea. De spanningen tussen beide landen staan op het hoogste punt in jaren. De ene na de andere Noord-Koreaanse raket belandt in de wateren rond het schiereiland.

"Een rakettest", klinkt het in Noord-Korea, maar in Zuid-Korea weten ze ondertussen wel beter. Kim Jong-un laat niet met zich sollen, en dat wil hij zijn buren af en toe aan den lijve laten ondervinden.

In Zuid-Korea is de stemming vandaag dus een stuk bedrukter. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol heeft tientallen buitenlandse oorlogsveteranen uitgenodigd om de gesneuvelde soldaten van het conflict van 1950-53 te eren. Bij de oorlog raakten miljoenen mensen gewond of werden gedood.