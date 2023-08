Ex-judoka Ann Simons uit Hasselt zit vast in berghut in Noorwegen: “Er rijden geen bussen omdat de wegen geblokkeerd zijn”

Ook ex-judoka Ann Simons en haar vriend Wim Bijnens zitten al enkele dagen vast in een berghut in Jotunheimen, Noorwegen. De hut ligt op 100 meter van een heel groot meer. Normaal zouden ze vandaag naar Oslo terugkeren met de bus. Ann Simons: “Vandaag is de storm Hans gaan liggen. Hopelijk kunnen we vanavond naar Oslo. Er vaart enkel een veerbootje. De bussen rijden nog niet omdat de rivieren buiten hun oevers getreden zijn en de weg geblokkeerd is.”