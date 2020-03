Die Regierung Wilmès II erhält das Vertrauen des Parlaments

Nach einer Debatte am Donnerstagmorgen in der so gut wie leeren Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament, an der nur die Fraktionsvorsitzenden der dort vertretenen Parteien beteiligt waren, wurde der Krisenregierung um Premierministerin Sophie Wilmès (MR) das Vertrauen ausgesprochen. Für die flämischen Nationaldemokraten N-VA und für den rechtsradikalen Vlaams Belang stand schon im Vorfeld fest, dieser Regierung nicht das Vertrauen auszusprechen. Aber, die Regierung konnte sich der Zustimmung von neun Parteien aus dem Parlament sicher sein.