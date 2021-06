Pollution au PFOS : le gouvernement flamand et la Ville d’Anvers déjà informés en 2017

Mercredi soir aussi, l'AFSCA a annoncé enquêter sur les implications potentielles de la pollution au PFOS - de l'acide perfluorooctanesulfonique classé comme perturbateur endocrinien et polluant organique persistant - sur les produits alimentaires de la zone affectée.

Le comité scientifique de l'AFSCA se réunira la semaine prochaine pour évaluer ce qui doit être fait des produits issus des périmètres concernés et destinés à la vente.

Le gouvernement flamand déconseille d'ores et déjà aux particuliers de consommer les légumes produits et oeufs récoltés dans le kilomètre et demi qui entoure la zone concernée. Les avis sont moins stricts pour les périmètres au-delà de cet espace. Mais les agriculteurs professionnels ne sont pas encore fixés sur leur sort.