Dezer dagen 5 tot zelfs 10 graden Celsius verschil tussen stad en platteland: wat is het hitte-eilandeffect?

Ook in en om Antwerpen was het verschil heel duidelijk. Rond 7 uur gisteravond was het op het Eilandje en in Kontich ongeveer even warm (rond 35 graden), maar vanaf 21 uur zette de afkoeling in Kontich zich veel sneller in, en iets voorbij 23 uur was het verschil al bijna 6 graden. In Antwerpen was het nog om en bij 30 graden, in Kontich nog maar 24, zo blijkt uit het door Ugent nieuw opgezette VLINDER-meetnetwerk.

"Een aantal nachten geleden hadden we zelfs een verschil van 10 graden tussen Brussel-stad en Asse", zegt Steven Caluwaerts van de afdeling Fysica en Sterrenkunde van de UGent. "Maar het fenomeen is zeker niet beperkt tot grootsteden. We zien het bijvoorbeeld ook in en om Mechelen en Aalst."