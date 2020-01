In een confederaal België riskeert de Vlaming dubbele belasting te betalen 

Wie in Vlaanderen woont, maar in Brussel werkt bijvoorbeeld, riskeert dan dubbel belast te worden op zijn arbeidsinkomen, eenmaal in de woonstaat en eenmaal in de werkstaat. Deze dubbele belasting kan men oplossen door een dubbelbelastingverdrag te sluiten, maar volgens internationale fiscale principes moet het verdrag dan principieel voorzien dat enkel de werkstaat het inkomen kan belasten, en niet de woonstaat.

Vlaanderen riskeert dan de belasting op het arbeidsinkomen van de Vlaamse pendelaars aan Brussel of Wallonië te verliezen. Ook Vlaamse bedrijven die in Brussel of Wallonië een bijhuis, verkoopkantoor, winkel etc hebben, zullen met deze "internationale" fiscaliteit te maken hebben en geacht worden een "vaste inrichting" in Brussel of Wallonië te hebben. De winst die door deze vaste inrichtingen wordt gemaakt moet belast worden in het land van de ligging van deze vaste inrichting. Hierdoor dreigt Vlaanderen dus ook vennootschapsbelasting te gaan missen.