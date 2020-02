Moordenaar van Britta Cloetens filmde stiekem vrouwen in toilet: had slachtoffer dat ontdekt en moest ze daarom dood?

In de tweede aflevering van de documentaire over de verdwijning van de jonge vrouw, zien we dat de bewijzen tegen Teckmans zich verder opstapelen. DNA onderzoek geeft uitsluitsel over de sporen die in de auto van de verdachte zijn aangetroffen. Het DNA in het bloed en de haren in de koffer komen overeen met dat van Britta Cloetens. Tijl Teckmans wordt hiermee geconfronteerd, maar blijft ontkennen. Niet alleen in zijn auto, maar ook op zijn kledij vindt het gerechtelijk lab sporen van het slachtoffer.

