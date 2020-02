"Moordenaar Britta Cloetens was buitengewoon irritant om te verhoren", maar hoe verhoort de politie een psychopaat?

In die zin is het verhoren van psychopaten voor speurders ook een oefening in zelfbeheersing. "Zeg dat wel", zegt Bockstaele. "Als speurder moet je erg stevig in je schoenen staan want je krijgt nogal wat te incasseren. Ze zullen er alles aan doen om een verhoorder emotioneel te raken. Ze hopen je te kunnen opjutten, bv. door je incompetentie en amateurisme te verwijten. Belangrijk is om kalm te blijven en bestand te zijn tegen manipulatie en intimidatie. Want een conflict met een psychopaat verlies je meestal. Bij het verhoor van psychopaten moet de verhoorder zeker geen emoties laten zien. Hij moet zonder moeite een pokerface kunnen opzetten. Een zeer goed geheugen is nodig om, tijdens het verhoor, de steeds wisselende verklaringen van de verdachte gedetailleerd en permanent in gedachten te kunnen houden."