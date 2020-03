Negen jaar oorlog in Syrië: wie vecht nu tegen wie en wat doen al die Turken en Russen daar?

De oorlog waar u de voorbije jaren het meest over gehoord heeft, is ongetwijfeld die tegen de internationale moslimterreurgroep IS. Naast grote delen van Noord-Irak had die in 2014 ook het oosten en het noorden van Syrië in handen gekregen. In Syrië maakte IS gebruik van de chaos om snel gebied in te nemen en rebellengroepen op te slorpen.

IS werd nadien in de tang genomen door twee offensieven: dat van de Syrische Koerden met westerse luchtsteun en dat van Assad met Russische steun. Het IS-gebied in Oost-Syrië is nu grotendeels tussen die twee kampen verdeeld en de terreurgroep is verdreven of ondergedoken. Het is afwachten of IS - of een andere jihadistische terreurgroep - van de aanhoudende herrie in Syrië gebruik kan maken om opnieuw de kop op te steken. In Idlib zitten overigens ook veel strijders van een met Al Qaeda verwante groepering die ook gewezen IS'ers hebben opgenomen.

Voor een "live"-kaart van het conflict in Syrië met invloedssferen en recente incidenten kunt u terecht op deze kaart. (Lees verder onder de foto van de vluchtelingen).