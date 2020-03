Turkije laat migranten en vluchtelingen grens met Europa oversteken, Griekenland probeert hen terug te dringen

De spanningen lopen daar al enkele weken hoog op nadat Syrische troepen met steun van Rusland de provincie Idlib, vlak bij Turkije, zijn binnengevallen om er de laatste rebellen te verdrijven. Turkse troepen zitten ook in het gebied en proberen de Syrische soldaten terug te dringen. Turkije wil een veilig gebied creëren in het noorden van Syrië om de miljoenen vluchtelingen in Turkije daar te kunnen hervestigen.

Of de 33 Turkse militairen door Syrische of Russische troepen onder vuur zijn genomen, is nog niet helemaal duidelijk. Erdogan heeft Rusland in elk geval opgeroepen om een stap opzij te zetten in Syrië, zodat Turkije enkel tegen het Syrische leger moet strijden. Hij deed dat naar eigen zeggen in een persoonlijk telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin.