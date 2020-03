Een gat van (nu al) 14 miljard euro: als we nu niks doen, wacht België sociaal bloedbad met deze begrotingscijfers

Het punt is: we zaten de afgelopen jaren helemaal niet in slechte economische tijden. We hadden op dit moment een overschot moeten hebben, zoals Nederland er nu een kent, om de paar percenten extra tekort, die er dus automatisch bij komen in slechtere tijden, te kunnen opvangen. Maar die buffer is dus opgesoupeerd. Wanneer we effectief richting recessie gaan, betekent dat dat we terechtkomen bij een tekort dat duidelijk meer dan 3 procent van het bbp zal bedragen. En dan zal de begroting op orde zetten geen keuze meer zijn, maar zal Europa, voor wie de 3 procent een magische grens is, ons ertoe verplichten.

In zware economische tijden de begroting op orde krijgen, het zal enkel kunnen via draconische maatregelen. Of die dan vooral via hogere belastingen (en daardoor verder verlies van banen) of via besparingen zullen gebeuren, ze zullen de burger zwaar treffen.

We moeten dus kiezen: nu de politieke moed vinden om de begroting sociaal rechtvaardig te saneren of morgen gedwongen worden tot een sociaal bloedbad.