Geen Glastonbury Festival 2020: "Onmogelijk om terrein nu klaar te krijgen". Festivals bij ons wachten af 

Het muziekfestival Couleur Café staat in dezelfde periode in Brussel gepland, van 26 tot 28 juni. Woordvoerder Irene Rossi laat aan Belga weten dat het nog veel te vroeg is om de knoop door te hakken: "Het is nog even uitkijken hoe het evolueert. Bij ons zal er zeker nog enkele weken over gaan voor we een beslissing nemen. Wanneer we precies de knoop doorhakken, daar heb ik geen idee van, maar nu is het daar nog veel te vroeg voor. We maken vanaf nu één keer per week een evaluatie van de situatie." Het festival heeft zelf ook nog geen enkele annulatie gekregen van een van de aangekondigde artiesten.