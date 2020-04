Corona in de wereld: Australië van het ene drama (bosbranden) naar het andere: "Zwaarste jaar van ons leven"

Iets anders wat de Australiërs extra zorgen baart, is overigens dat bij hen niet de zomer, maar de winter op komst is. Dat betekent dat het griepseizoen in aantocht is. De vrees leeft dat de seizoensgriep zou overlappen met het coronavirus. "De griepprik is in Australië bijzonder in trek, en wordt traditioneel vanaf april gegeven", zegt Eveline Masco. "Maar wij zijn vrijdag al aan de beurt."