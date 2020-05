Door corona moeten steden dringend werk maken van openbare ruimtes anders in te delen

Tot de coronacrisis ons ontnuchterde. Opeens moesten we allemaal weer apart. We werden met onze neuzen – al dan niet achter mondmaskers – op de bittere waarheid gedrukt. In je eigen huis blijven valt een stuk makkelijker voor wie een grote tuin en een mooi terras heeft. Wij moesten het doen met geen of een kleine tuin, met een balkon waar we de zon probeerden te verleiden op het juiste moment. De parken waren er nog, maar binnen de kortste keren hingen er bordjes met ‘verboden te zitten’ op de banken.

Wat altijd was voorgesteld als ‘de tuin van de stadsbewoners’, was nu opeens verboden gebied. Er rijden politiecombi’s over de wandelpaden. Agenten kijken argwanend naar ouders die een balletje trappen met hun kinderen. Terrasjes dicht, de parkings bij het bos gesloten. Wandelen en fietsen mag, maar een mens wil ook wel eens even rustig genieten, even zitten, een praatje op afstand slaan. Maar dat kon alleen met een eigen tuin of terras.