België heeft de morele plicht om vluchtelingen uit Moria op te nemen

Het vluchtelingenkamp van Moria op Lesbos was al langer de hel op aarde. Meer dan vier jaar nu zitten ruim tienduizend mensen op de vlucht voor geweld, ontbering en oorlog er vast in mensonwaardige omstandigheden. Terwijl de Griekse autoriteiten er niet in slagen ze een correcte asielprocedure aan te bieden, bakkeleit de Europese Unie al even lang over de verspreiding van deze ontheemden over de verschillende lidstaten. Tevergeefs.

Ooggetuigen meldden al maanden dat de situatie op Lesbos en in Moria in het bijzonder, onleefbaar geworden was. De mensen stonden er intussen dagelijks urenlang in de rij voor een schamele portie voedsel… ondanks corona. Tientallen vluchtelingen in Moria waren de psychose nabij. Niemand staat dus verbaasd dat het potje vorige week overkookte. Een verwoestende brand vernielde het kamp en het weinige hebben en houden van duizenden gezinnen en alleenstaanden.