Was bijeenkomst in Rozentuin Witte Huis "superverspreiderevenement"? Zeker 7 aanwezigen besmet met coronavirus

Op dit moment is de Amerikaanse president Donald Trump opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet is met het coronavirus. Een week geleden vertoefde Trump nog in de Rozentuin van het Witte Huis om er de conservatieve Amy Coney Barret voor te dragen als nieuwe rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Over de voordracht werd toen al veel gezegd en geschreven. Maar waar nu, post-factum, veel over geschreven wordt, zijn de beelden van die bewuste dag van de voordracht. Daarop is namelijk te zien hoe zeker 150 aanwezigen dicht bijeen zitten, de meesten zonder een mondmasker.