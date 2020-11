Vader en moeder op proces-Mawda: "Al twee jaar, zes maanden, acht dagen en acht uur houd ik Mawda's flesje bij me"

"Het is op dit ogenblik precies twee jaar, zes maanden, acht dagen en acht uur geleden dat Mawda gestorven is. Net daarvoor had ze gezegd dat ze honger had en melk wilde drinken. Ik heb een flesje voor haar gemaakt. Dat flesje houd ik nu al twee jaar, zes maanden, acht dagen en acht uur bij me." Moeder Amir toonde een gevuld drinkflesje aan de rechtbank. Het had haar even gekost om haar moed bijeen te rapen, maar ze wilde ook absoluut kunnen spreken. Behalve het melkflesje toonde ze ook het doekje dat Mawda altijd bij zich had, en de laatste, bebloede haren, die ze van haar dochtertje had bijgehouden.