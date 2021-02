Russisch coronavaccin meer dan 91 procent doeltreffend, ook bij 60-plussers

Aan de laatste fase van de klinische studie, de fase 3-studie, hebben bijna 20.000 proefpersonen deelgenomen. 15.000 deelnemers kregen het Spoetnik-vaccin toegediend, 5.000 mensen kregen een placebo. Van de gevaccineerde proefpersonen kregen 16 mensen (0,1 procent) toch nog symptomen van COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus.

Niemand van hen kreeg echter matige tot ernstige symptomen. Het Spoetnik V-vaccin zou dus volledige bescherming bieden tegen de ernstige vorm van COVID-19. Zo staat te lezen in de studie die vandaag gepubliceerd is in het wetenschappelijk vaktijdschrift The Lancet.