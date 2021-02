Pano antwoordt op kritiek Agentschap Zorg en Gezondheid na uitzending over contactonderzoek

Dit zijn enkele opvallende elementen die we aantroffen in het dossier bij de Raad van State. Het is voor ons niet mogelijk om te controleren wat de oorzaak is van deze foutieve data. We merken in de reportage alleen op dat dit kan wijzen op voorkennis, wat onwettig is. In de offerte wordt er bovendien ook verwezen naar voorafgaand telefonisch contact waarna de offerte aangepast werd. Ook dat is volgens het bestek verboden. Vragen mochten enkel schriftelijk (per e-mail met ontvangstbewijs) gesteld worden. Het Rekenhof vroeg het Agentschap hier om uitleg, maar concludeerde dat er te veel onduidelijkheid is om te kunnen zeggen dat de procedure correct is nageleefd.