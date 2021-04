Erdogan na Amerikaanse erkenning van de Armeense genocide: "Kijk in de spiegel"

Vandaag heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zoals verwacht boos gereageerd. Volgens Erdogan is Turkije "geschokt" door de Amerikaanse bewering terwijl daar geen enkele aanleiding voor was. De uitspraak van president Biden zal volgens Erdogan een "verwoestende impact" hebben op de relaties tussen beide landen. Erdogan raadde de VS ook aan om "in de spiegel te kijken". De Turkse president stak echter ook de hand uit: zo wil hij met de VS over alle discussiepunten praten en een "nieuwe deur openen in de relaties". Hij roept Amerika ook op om "onmiddellijk terug te komen op deze verkeerde zet".