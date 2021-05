Binnenkort Chinees vaccin in Europa? "In China al volop mee gevaccineerd, maar niet even werkzaam als Pfizer"

Het Europees Geneesmiddelenagentschap is een procedure gestart om het Chinese Sinovac-vaccin versneld te beoordelen, maar wat weten we eigenlijk over dat vaccin? Een vraag voor Eefje Rammeloo, correspondente in China, waar wel al volop gevaccineerd wordt met Sinovac. “Het vaccin is minder werkzaam dan Pfizer, maar is wel al uitgebreid getest geweest." In het buitenland dan, want in China zijn er nauwelijks nog besmettingen.