Waarom moeten we op sommige plaatsen nog een mondmasker dragen en op andere niet meer?

Als je in goede gezondheid verkeert en voor jezelf uitmaakt dat je het risico op een besmetting wel kan lopen, kan je dus beslissen om ernaartoe te gaan. Maar eten gaan halen in de winkel of het openbaar vervoer nemen naar het werk, is niet altijd een keuze, merkt Van Gucht op. “En dan moet je met elkaar rekening houden”, dus ook met de mensen die bang zijn om zwaar ziek te worden.

Maar hoe lang moeten we die mondmaskers dan nog dragen? Van Gucht denkt dat we het de komende wintermaanden nog zullen moeten uitzweten onder onze maskers. Hij denkt wel dat we na de winter de pandemie stilaan achter ons kunnen laten. Kunnen we tegen de lente dan als afscheidsritueel een collectieve mondmaskerverbranding houden? “Dan zou het misschien wel kunnen”, eindigt Van Gucht optimistisch.