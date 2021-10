Zal de vliegtaks voor korte vluchten effect hebben? "Een beetje mossel noch vis", zegt luchtvaartkenner Riadh Bahri

In het buitenland heb je voorbeelden van vliegtaksen die een groter effect hebben, zegt Bahri. "In Duitsland betaal je al snel 40 tot 50 euro, in Nederland 11 euro, in Groot-Brittannië zijn er varianten naargelang de afstand. Dit is nu een heel voorzichtig probeersel om iets te doen."



Volgens Bahri is de invoering van de taks wel een eerste stap en zullen er nog meer volgen. "De sector is jarenlang kunnen ontsnappen aan extra taxatie, betaalt bijvoorbeeld ook geen heffingen op brandstof."

"We willen klimaatneutraal zijn tegen 2050. De meeste vliegtuigen die nu afgeleverd worden, vliegen nog makkelijk tot halfweg of eind de jaren 30 én vliegen op fossiele brandstoffen. Dan weet je dat er binnen die sector iets gaat moeten gebeuren om die heel snel of versneld richting klimaatneutraliteit te brengen. En dat betekent minder vliegen en tegelijk investeren in alternatieve brandstoffen."