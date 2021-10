Accounts, codes, paswoorden en digitale munten: wat met onze online erfenis als we sterven?

“De zogenoemde GDPR-wet geeft je als gebruiker veel rechten”, zegt advocate Magali Feys. “Als je bij eender welk bedrijf opvraagt welke gegevens ze bij leven over je verzameld hebben, dan moeten ze jou daar inzicht in geven. Maar die wet geldt niet voor overleden mensen. En dat is best wel morbide. Het is niet omdat je overleden bent, dat je geen impact meer kan hebben. Dit gaat over zelfbeschikkingsrecht. En daarom moet die GDPR-wetgeving dringend worden aangepast, want anders kunnen bedrijven zich achter die bepaling verschuilen om na je dood met je gegevens te doen wat ze willen.”