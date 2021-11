Europees Geneesmiddelenagentschap geeft positief advies voor coronavaccin 5- tot 11-jarigen: "Voordeel groter dan mogelijke risico's"

Nu het EMA groen licht heeft gegeven, zal de Europese Commissie dat advies overnemen. Daarna kunnen de lidstaten individueel de beslissing nemen om het al dan niet uit te rollen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 11 jaar. In ons land moet de Hoge Gezondheidsraad zich over de kwestie uitspreken en een advies formuleren.

Dat wordt vooral een ethische beslissing: is het nodig om kinderen die weinig risico lopen, massaal te laten inenten? Of is het toch nuttig, omdat er sowieso ook kinderen met een hoger risico zijn wegens onderliggende aandoeningen? Viroloog Steven Van Gucht noemde het eerder een "ethisch-maatschappelijke discussie". Zouden we vaccins niet beter voorbehouden aan armere landen, of moeten we er toch voor gaan om de groepsimmuniteit in ons land verder omhoog te krijgen?