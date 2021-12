Corona verdeelt: "De Tegenbeweging”, noemt OCAD ze, maar wie zijn de kritische stemmen in het coronadebat?

De 'Tegenbeweging'. Zo omschrijft het OCAD - het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse - de diverse actiegroepjes die ontstaan zijn in ons land in de loop van de coronapandemie. Het OCAD heeft als opdracht om alle soorten extremisme - en potentieel extremisme - in de gaten te houden.



In de nasleep van de grote betoging tegen de coronapas op 21 november 2021 ontleedde de dienst in een rapport hoe de maatschappelijke onvrede over het coronabeleid geleid heeft tot een breed landschap met tientallen losse protestorganisaties. VRT NWS kon het rapport inkijken.