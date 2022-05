Opening uitgebreide ondergrondse parking 't Zand in Brugge: plaats voor bijna 1.900 voertuigen

De ondergrondse parking 't Zand is goed gelegen dicht bij het centrum en de winkels. "Zo willen we de winkels in het centrum vlot bereikbaar maken voor bezoekers. Want vaak krijgen wij het argument te horen dat de winkels aan de rand van Brugge makkelijker bereikbaar zijn." Door de parking uit te breiden wil stad Brugge vooral vermijden dat autobestuurders bovengronds in het centrum rondrijden op zoek naar een parkeerplaats. "Nog veel mensen hebben de neiging om bovengronds te parkeren, maar daar is het juist veel duurder dan ondergronds. Want die plaatsen willen we bewaren voor onze inwoners. Zo willen we de stad ook leefbaarder maken. We hopen dan ook stukken bovengronds te kunnen ontharden om Brugge groener te maken." In de parking is ook parkeerplaats voorzien voor elektrische wagens.