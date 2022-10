Populaire Pakistaanse ex-premier Imran Khan mag komende 5 jaar niet aan verkiezingen deelnemen

Khan, een voormalige cricketspeler, kwam in 2018 aan de macht nadat zijn partij verrassend de verkiezingen had gewonnen en de heerschappij van de traditionele blokken had doorbroken. In april werd hij afgezet na een motie van wantrouwen, volgens Khan het gevolg van een "buitenlands complot" met steun van de Verenigde Staten.

Khan werd opgevolgd door oppositieleider Shahbaz Sharif, de jongere broer van de voormalige premier Nawaz Sharif, die na zijn veroordeling wegens corruptie in ballingschap in het buitenland woont. De vraag is hoelang Sharif het zal uithouden. De (tegen Imran Khan) verenigde oppositie die hij destijds vertegenwoordigde, bestaat uit voormalige erfvijanden.