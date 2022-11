"Uitgeklede" bouwshift goedgekeurd in parlementscommissie, oppositie bijzonder kritisch

Volgens de oppositiepartijen wordt met de decreten een schim gestemd van wat ooit de betonstop had moeten worden. "Van het voertuig dat er nog staat, zijn de wielen, het stuur, de motor en de brandstoftank af gehaald", zei Bruno Tobback van Vooruit. "Dit is triest, voor wat een van de grote maatschappelijk uitdagingen is, al van in de vorige legislatuur."

De decreten zorgen immers enkel voor een oplossing voor de eigenaars in de woonreservegebieden. Slechts 7 procent van de open ruimte die verdwijnt, ligt in die gebieden. Voor de bestaande bouwgronden die momenteel niet bebouwd zijn, is er geen plan, hekelde de oppositie. Ook een grote visie op de ruimtelijke ontwikkeling, in een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ontbreekt.