CHECK - Deze valse inzamelacties voor aardbevingsslachtoffers doen online de ronde: hoe herken je ze? 

In een recent voorbeeld van zo'n valse livestream zien we een kind weglopen van een explosie. De TikTokker zinspeelt dat het beeld na de aardbeving is genomen en schrijft er "Please help achieve this goal" (Help alsjeblieft dit doel te bereiken, red.) bij. Zoals collega's van BBC melden is dit geen foto van de aardbeving van vorige week. Het beeld verscheen al in 2018 op Twitter met de tekst "Stop Afrin Genocide", wat verwijst naar een stad in het noordwesten van Syrië. De Turkse autoriteiten en bondgenoten verjoegen toen de Koerdische militie.