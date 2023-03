Tandartsen gezocht: lange wachttijden of patiëntenstop in veel praktijken

Een snellere oplossing ziet Heinix in meer mondhygiënisten. In België zijn we daar nog niet zo mee vertrouwd, in Nederland worden ze wel al veel meer ingeschakeld in de tandzorg. Pas in 2019 zijn bij ons de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. "Ze kunnen preventieve taken overnemen waardoor de tandarts meer tijd heeft voor moeilijkere taken. Alleen studeren er momenteel niet genoeg mondhygiënisten af om dat snel op te lossen."