"Enorm dankbaar": slachtoffer bouwbedrog krijgt na drie jaar ellende eindelijk een thuis

Om alle bouwmaterialen te betalen is er nog wel een behoorlijk bedrag nodig. "Ik schat zo’n 60.000 euro", zegt Ingrid. "We hebben enkele bedrijven zover kunnen krijgen om kortingen te geven. Dat is fijn, maar wat materialen betreft is nog alle hulp meer dan welkom. We zitten nog steeds met een serieus financieel gat. Ik hoop natuurlijk dat de rechtszaak ooit leidt tot een schadevergoeding, maar dat is hoogst onzeker."

Toch wil ze vandaag niet pessimistisch zijn. Het is een ommekeer in haar verhaal. "Ik ben Kris, zijn vrouw Anja, en Jan en Dirk enorm dankbaar", zegt Ingrid. "En natuurlijk ook al die fantastische, lieve mensen om mij heen. Ik weet echt niet waar ik zonder hen zou staan. Ze geven mij mijn onafhankelijkheid en daardoor mijn eigenwaarde terug. Dat is onbetaalbaar."