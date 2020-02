Met PVDA-boegbeeld Van Duppen sterft straks een stukje van de ziel van de partij, "Ondraaglijk lijden heeft geen zin"

Een cruciale factor is de bijdrage van de leden en – vooral – de militanten. “Je hebt een sterk ethisch kompas nodig. Want macht corrumpeert, ook in linkse partijen. Onze militanten en parlementsleden krijgen een mediaanloon van zo’n 2.000 euro. Dat is al meer dan vroeger, toen we een minimumloon kregen. Dat is niet vanzelfsprekend: de parlementsleden geven zo’n 6.000 euro per maand af aan de partij. Maar als je dat niet doet, belanden we snel op een schuifaf waarbij het om de postjes gaat. Ik vind het heel belangrijk om dat ethisch kompas te houden.”

Is dat een vorm van zelfopoffering? Want hoogopgeleide PVDA’ers, zoals Van Duppen zelf, hadden ook veel geld kunnen verdienen. “Dat is een zwaar woord. Ik zie het als een ethisch kompas. Want wie niet leeft zoals hij denkt, gaat denken zoals hij leeft. Dat is ook van Marx. Trouwens, als ik een rijke dokter zou zijn, die zijn patiënten toespreekt vanop een piëdestal, zouden we niet dezelfde band als nu kunnen hebben met onze patiënten.”